黃子佼、蔣三省昨出席音樂分享會。（JMS蔣三省音樂提供）

黃子佼、蔣三省昨出席音樂分享會。（JMS蔣三省音樂提供）

黃子佼（佼佼）與蔣三省合唱新歌〈一個屋簷下〉，昨聯袂出席音樂分享會，現場一位8歲的小女孩粉絲，坐著輪椅特地從南部上來支持，讓黃子佼感動不已；蔣三省和佼哥彼此仰慕已久卻是第一次合作，昨音樂會雙方有互贈禮物環節，黃子佼特別送上一座小金人模型給蔣三省，「蔣老師和兒子宗宗（蔣榮宗）太厲害了，上一張《生生世世》原聲帶就拿下國際上18個音樂獎」，佼佼又賀：「只缺一座奧斯卡了！獻上小金人，預祝JMS很快拿下金像獎。」

蔣老師則送給佼佼《一個屋簷下》的白金唱片，從設計和裱框都出自師母之手，「沾佼哥的光，首次合作就這麼成功，我們特別手工裱框，希望給佼哥一個溫暖的紀念！」蔣老師又說：「師母黏到半夜三點不眠不休。」佼哥神來一筆，打趣說：「她是在躲你吧？」讓全場爆笑，連坐在第一排的師母都笑翻。

台視、三立八點檔壓軸大戲《一個屋簷下》即將上檔，戲劇原聲帶先拔頭籌，同名主題曲甫推出就空降第一名，昨音樂會上黃子佼和蔣三省首次公開演唱風靡全場，2位愛家好男人攜手詮釋輕快，將現實中幸福婚姻生活帶入歌中，令粉絲聽了也充滿幸福儀式感！佼佼也充滿成就感，表示這是他唱過Key最高的歌，但在蔣老師配唱下迅速迎刃而解。令人驚喜的是，《一個屋簷下》女主角米可白現身音樂會力挺，特別從鹿港自家名店帶來2盒大餅送給佼哥和蔣老師，希望喜上加喜。