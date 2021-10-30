隨著科技發展日新月異，詐騙手段也不斷推陳出新，近日有民眾接到一名陌生女子來電，表示因輸入錯誤手機號碼，需要他提供收到的簡訊驗證碼。沒想到詢問165專線後，才知道這是新型小額詐騙伎倆，只要告訴對方6位數驗證碼，秒噴1千元。

一位男子今日（30日）在臉書社團《信義區三兩事》上分享，午餐時間手機突然收到一組簡訊驗證碼，隨後手機就顯示有一通陌生來電，一位年輕女性著急又誠懇地問，「大哥大哥不好意思，剛剛我在用YAHOO奇摩認證的時候，手機號碼輸入錯誤了，輸入到您的手機號碼了，不好意思，能不能拜託您把哪個認證碼跟我講一下，不好意思不好意思，拜託您幫忙一下，拜託拜託拜託！」

男子當下沒想太多，就回報驗證碼為「929346」，女子在道謝後隨即掛斷電話。但男子事後回想，卻越想越不對勁，「會不會是詐騙集團？」立刻撥打「165」反詐騙專線詢問，最近有沒有有關於認證碼的詐騙案例？專線人員立刻回答「有！而且這兩個月還滿多的。」

專員解釋，這是屬於「小額付款」的漏洞，消費通常發生在購買線上遊戲點數卡，或是通話卡時，廠商系統會要求輸入手機號碼，並發一組認證碼到手機，只要再次將驗證碼回傳，就算完成小額付款。男子說，「結果就是幫了某位小姐付了1000小額付款加值！」

男子指出，詐騙集團就是看上小額支付的便利性，發展成新興的詐騙手法，只要稍有不慎，就是付費幫歹徒購買了遊戲點數。男子引用警方呼籲，「目前這項小額付款不須使用人提出申請，就可直接開通使用，等到下個月收到電話費帳單暴增時，才發現被騙。」提醒其他人，若接到不明人士來電，切勿輕易聽信他人的話；收到任何簡訊、認證碼，切勿輕易回覆或告知他人。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「謝謝你的提醒，剛剛打去中華電信，果真小額支付是必須要去申請關閉，否則預設就是開啟的」、「要聽到跟你要驗證碼的，不管什麼理由都不要相信！都是詐騙」、「沒有在用小額支付功能，可以去電，要求電信關閉功能」。