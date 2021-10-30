蘋果執行長庫克日前表示，晶片缺貨衝擊第4季營收，恐損失60億美元（約台幣1670億元），蘋果周五（29日）股價下跌1.8%，也帶衰台積電ADR重挫近2%。這一波供應鏈斷鏈危機波及各大廠，庫克提到，蘋果短缺的是數據機晶片和電源管理晶片，先前知情人士也透露，博通、德儀晶片缺貨，2021年底前蘋果恐大砍上千支 iPhone 13 系列手機。

蘋果第4季（7月至9月）財報不佳， iPhone 銷售額為389億美元，低於預期415億美元，庫克還警告，晶片荒導致銷售減少60億美元，本季衝擊可能會更嚴重。利空一出，周五蘋果股價下殺1.81%至149.81美元，市值2.48兆美元，痛失市值王寶座，影響所及，台積電ADR也大跌1.99%來到113.7美元。

蘋果早在7月就證實晶片荒拖累 iPhone與iPad 產線。庫克在周四財報會議上表示，東南亞產線在10月底前已大幅改善，但晶片缺貨問題還沒緩解，所以大部分產品都受到牽連。他強調，目前是傳統製程節點零件短缺，如數據機晶片和電源管理晶片等，蘋果會想辦法取得晶片，確保營運順利。

美國財經媒體引述知情人士報導，蘋果是全球最大晶片買家之一，博通、德儀晶片缺貨，2021年底前iPhone 13可能砍單千萬支，據供應鏈說法，博通 Wi-Fi 晶片嚴重短缺，依製程升級時間推算，最快可能要等到2022 年第2季供需才能紓解。

外資海通國際證券指出，德儀的晶片（即OLED PMIC）、博通的Touch IC，以及越南的相機模組等蘋果手機重要零件持續短缺，將增加蘋果延後出貨的風險，但市場對此一預知風險反應將鈍化，蘋果新機銷售下修空間有限，首季反而可繳出更好成績單，建議逢低增持台積電、玉晶光及陸股舜宇光學、聖邦微電子。