運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，臉上不同部位長痘痘，代表不同的運勢含義，尤其眉心是代表整體運勢，如果在此處長痘痘，代表近期可能會發生倒楣的事情，一定要特別小心。

▍1.眉心長痘痘

近期要小心自己的整體運勢，可能比較有波動，眉心在面相學代表命宮，整體運勢都有可能受到影響。

▍2.鼻子長痘痘

鼻子代表財帛宮，鼻頭長痘代表財運不穩，連帶的工作運勢會受牽連，可能在公司受到打壓，業績下滑，獎金減少。鼻翼代表財庫，若長痘要小心可能會有破財的跡象，小則掉錢、大則遇上詐騙，所以鼻子上長痘要特別注意金錢方面的問題。

▍3.眉毛長痘

眉毛代表手足，如果長痘痘代表近期和兄弟姊妹會有摩擦，可能會為了一些小事起口角，但畢竟是自己的家人，今天吵吵明天就忘了，記得家人是你永遠的依靠。

▍4.太陽穴長痘

太陽穴位置代表遷移宮位，要小心出入、行車、交通方面的問題，可能會因為班次誤點，導致上班遲到，或者機車故障影響行程，要推車回家，特別是長痘期間人如果在外地，可能會發生搭錯車、找錯路的狀況。

▍5.眼尾長痘

眼尾的部分是夫妻宮位，和伴侶很容易為了生活瑣事吵架，平常不在乎，在長痘期間就會特別放大解讀，會無緣無故發脾氣，讓另一半身心俱疲。

▍6.山根長痘

山根代表一個人的疾厄宮，要小心自己的身體狀況，平常都是健康寶寶的你，可能會突然身體不適，一定要儘早就醫，不要拖到忍不不才去看病，這樣會更傷害健康。

▍7.臉頰長痘

臉頰長痘代表健康運勢低迷，可能是因為長期的飲食不良導致，在長痘的期間，健康運勢會明顯下滑，要多注意腸胃道、呼吸道、過敏的問題。保持早睡早起、三餐正常、適量運動會讓身體代謝更好。

▍8.眼下長痘

眼睛下方對應的是子女宮，有孩子的人如果眼下位置長痘，要注意孩子的學習狀況或健康狀況，下班多陪伴孩子。若是未婚者，眼下長痘表示你的人際關係出現問題，要小心口舌是非、小人扯後腿。

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