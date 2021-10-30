高雄鼓山區仁愛河濱商城屋齡已餘40年，經建物結構鑑定，發現建築物耐震力不足，有危害公共安全之虞，高市府工務局依建築法限期一個月內拆除，共有125戶民眾受到影響，都發局立即啟動安置作業，除了在河邊里活動中心設置租賃服務站，也透過社會住宅包租代管機制，讓住戶可以儘速找到適合的安身之所。

都發局楊欽富局長表示，仁愛河濱商城是高雄第一個自發成立都市更新會的社區。政府公權力介入，限制仁愛河濱商城部分危樓使用的急迫性處理，是不得已的作為，由於一個月內要拆除，住戶難免人心惶惶，擔心短時間如何籌措經費，以及不曉得要到哪居住。

楊欽富說明，目前已積極協助社區加速研議都更事業計畫及相關急迫性費用，招商、測量估價、拆遷安置等費用都可向市府申請代墊先行執行。而迫切需要的安置費用，也將由都更會於31日召開理事會議，確認代墊總額、發放清冊、安置金額標準、發放任務分工及保證承諾後，市府將籌措經費撥交更新會代墊執行。

另外，住戶安置部分，楊欽富指出，都發局已協調高雄市租賃服務商業同業公會相關業者，將透過「社會住宅包租代管」計畫，協助媒合租屋，目前可提供的租賃物件多達百件以上，並在河邊里活動中心設立單一窗口服務站，有專人帶民眾看屋，民眾可依市場行情8至9折的租金價格租屋，政府也會提供弱勢戶享有5到7折租金補助優惠，減輕租屋經濟負擔。