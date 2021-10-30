2021第19屆總統盃全國慢速壘球錦標賽總決賽於30、31日在新北市三重區重新A壘球場舉行，其中高中男子組，由關山工商慢壘隊奪冠，完成校史上3連霸的佳績。校長王怡婷感謝教練田道義平日辛勤培訓隊員，而球員們奮勇投入賽事，最終才順利獲得總統盃冠軍獎座。

在場邊全程觀戰、為球員們賣力加油打氣，除了王怡婷及關山工商學校教職員外，台北北海扶輪社也發動社員和眷屬到場支持，場邊聲嘶力竭、不斷高喊加油，鼓舞士氣，讓球隊一路挺進到冠軍爭霸戰。

台東關山工商慢壘隊奪得2021第19屆總統盃全國慢速壘球錦標賽冠軍。（蔡旻妤攝）

王怡婷向田道義場上指導調度得宜致謝，並表示即使學校學生數受少子女化狀況的影響，球員挑選不易，但教練的用心、球員們永不放棄的精神，終究讓關山工商的慢速壘球隊再度以實力被全國看見。

台東關山工商慢壘隊奪得2021第19屆總統盃全國慢速壘球錦標賽冠軍。（蔡旻妤攝）

王怡婷也感謝北海扶輪社6年來關心及挹注學校球隊的比賽和賽事鼓勵。學校也積極鼓勵同學開發多元智能，對於擅長的領域不斷精進及挑戰，真正落實108課綱適性揚才的教育目標。

據了解，關山工商在決賽第1場最後以3比2險勝花蓮高農；第2場對決台中二中，士氣高昂再以總得分9比1勝出，完成史上3連霸紀錄，也是關山工商慢速壘球隊史的第5座總統盃冠軍。