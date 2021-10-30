雲林縣家扶中心學童「拿獎狀吃牛排」，請家人共享大餐。（張朝欣攝）

雲林縣家扶中心為鼓勵孩子勤學向上，舉辦「拿獎狀吃牛排」活動，只要有2張獎狀，就可與1名家人共享牛排，16名雲林沿海地區國小學童努力用獎狀換牛排，30日在北港鎮1家牛排館請父母、阿公阿嬤、兄弟姊妹享用牛排大餐，眼中滿是驕傲與感恩。

「今天我請客，請大家吃牛排！」雲林家扶16名國小學童，心滿意足地與家人享用牛排，吃起來特別美味，因為這次不是由父母、阿公阿嬤付錢，而是學童們努力爭取獎狀換來的，學童們第1次請家人吃飯，是非常難得的經驗。

元長鄉吳姓學童與阿嬤開心吃著牛排，學童說爸媽離婚，爸爸又長期在外工作，平常都是阿嬤在照顧他，每天辛苦準備3餐，所以他在學校努力讀書，終於拿到2張獎狀，就是要請阿嬤吃大餐。阿嬤感動地說「阿孫很懂事，這是全世界最好吃的牛排」。

口湖鄉許姓學童2兄弟都拿到2張獎狀，請父母親一起吃牛排，讓父母感到很窩心，稱讚「拿獎狀吃牛排」活動，讓孩子懂得努力與感恩。3弟沒拿到獎狀，很不服氣，直說下次一定會努力拿獎狀，換他請家人吃牛排。

雲林家扶督導王耀慶表示，雲林沿海地區隔代、單親等弱勢家庭比率相對較多，這些家庭的孩子特別需要鼓勵與肯定，此次活動讓孩子們知道，只要努力，他們也是有能力可以給予，而不是只能接受。

為了鼓勵學童五育均衡發展，獎狀並不限定考試成績，也可以用校內外才藝競賽或特殊表現的獎狀，每個小朋友還獲贈1個紅包，激勵他們持續為自己與家人爭取榮譽。