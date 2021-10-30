原住民族委員會與教育部今明2天舉行「原住民族語師資及專職聘用研討會」，其中除了各項文宣使用族語外，2天會議中也鼓勵使用族語發言，並採用阿美語、布農語、賽德克語、賽夏語、太魯閣等5語同步口譯，希望落實原住民族語言發展法。

原民會主委夷將‧拔路兒全程使用族語致詞指出，本次研討會透過部會共同合作辦理，希望透過意見交流方式，與全國族語老師一起檢視政策上可以精進的地方，共創優質的族語教學環境，有效推展原住民族語言傳習。

夷將說，總統蔡英文在2016年代表政府向原住民族道歉，承諾加速原住民族語言發展法的立法，讓原住民族語言發展法在2017年公布施行，規範原住民族語言發展的各項配套制度，其中規定族語老師要以專職方式聘用，讓在座的每一位老師從原先領取鐘點費的薪資，改為月薪制，可以安心投入族語教學的全職工作，而推動族語發展的經費近年更成長5倍之多，強化族語永續傳承的推動力度。

夷將指出，未來將持續與中央、地方各公部門、學校、民間團體以及族人，共同推展原住民族語言傳習的工作。