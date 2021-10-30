後備軍人明年局部試行14天教育召集，引發7年級生抱怨。國防部今天表示，新制14天採剛退伍、先召集的「後退先用」原則，選員一萬多人，課程以專長複訓、射擊訓練及戰鬥教練為重點。

後備軍人目前是每2年召訓一次，國防部長邱國正28日於立法院備詢時說，明年起將針對「一年一召、訓期14天」進行驗證，預估一萬多名後備軍人將接受這項教召；此消息，也在網路引發「放過7年級生」的討論。

根據軍方規劃，除軍事訓練役外，將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內；也就是2007年後退伍的志願役和軍事役士官兵，都有可能適用14天教召。

對於外界關注選員方式，國防部發言人史順文今天向中央社記者表示，將採「後退先用」原則。亦即，剛退伍者，將先接到教召令。

史順文指出，明年教育召集訓練採新、舊制併行，局部試行新制14天教召，課程以專長複訓、射擊訓練及戰鬥教練為重點。

據了解，採「後退先用」原則，目的是剛剛退伍者對武器專長熟悉度高，有利於短時間內獲得施訓成效；而基於選員公平性，義務役與志願役一視同仁。