太平洋島國東加王國島民今天湧向接種中心施打疫苗。政府稍早警告，主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）回報首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，可能在下週開始封城。

這名確診病患是從紐西蘭基督城（Christchurch）搭機返回東加王國的215名乘客之一。

這名乘客28日抵達東加後接受強制隔離檢疫與例行篩檢，次日回報結果為陽性。

東加總理圖伊奧內托阿（Pohiva Tuionetoa）今天警告島民，須有萬一出現更多病例就可能封城的心理準備；但也指出，沒有必要立即行動，因為確診病患可能要在「超過3天後」才具備傳染性。

他說：「我們應該把握時間做好準備，以防出現更多確診病例。」

東加王國位於紐西蘭東北方大約1800公里處，先前曾是全球少數沒有出現確診病例的淨土之一。

東加10萬6000人口大多居住在東加塔布島，僅有約1/3完整接種兩劑疫苗；但確診病例傳出後，大批民眾趕忙接種疫苗。

一名疫苗接種官員表示：「我們多次到社區施打疫苗，只有一些人前來響應。不過昨天和今天狀況很好，人非常多。昨晚大約有2000人前來，今天你可以看到，人數非常踴躍。」

衛生官員證實，確診病患先前已完整接種疫苗，第二劑在10月中施打。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101030