幸福永相隨 金門今表揚鑽石、金婚夫妻 17:552021/10/30 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣府今天表揚18對結婚60年的鑽石婚夫妻、43對結婚50年的金婚夫妻。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣府今天表揚18對結婚60年的鑽石婚夫妻、43對結婚50年的金婚夫妻，現場布置氣球拱門，還聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮得水水的，在縣長楊鎮浯伉儷帶領下步入會場，洋溢歡欣、幸福的喜氣。 楊鎮浯表示，今天是一個感恩、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場，真的讓人非常感動。 幸福農村成果展淡水金色水岸登場 鬼頭刀殺魚秀超吸睛 布袋幸福巴士11／3上路 4月至10月支線開到布袋港 #金婚 #表揚 #結婚 #會場 #夫妻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布袋幸福巴士將上路 支援觀光接駁 04:102021/10/30 地方新聞 烘焙師邀女在摩鐵「做麵包」成鹹濕作品 人妻崩潰提告 22:492021/10/29 社會 遠傳電信攜手供應商 共推永續發展 16:172021/10/29 財經 CHAUMET皇后式切割鑽石Bee My Love珠寶 柯佳嬿、王淨添天后氣場 18:072021/10/29 生活 李國毅當新手爸首曬妻餵母乳照 曝老婆真實年紀：不開玩笑 08:382021/10/30 娛樂 搭上永續列車 水電瓦斯股價鍍金 04:102021/10/29 投資理財 湖南永州少年墜落市區綠化帶化糞池 父親營救不成雙亡 11:552021/10/30 兩岸 熊黛林熱褲太短美臀長腿被看光 網看傻：好像少女 16:442021/10/28 娛樂 永慶不動產李致杰拿回時間主控權 兼顧家庭、收入成長2倍 15:142021/10/29 財經 警銀聯手阻詐近10億元 警政署表揚反詐楷模 18:162021/10/29 社會 新北「結婚牆」挨批缺乏美感 侯友宜允改進：結婚一輩子只有一次 16:312021/10/29 生活 寶島熱門新聞 桃園萬聖城變裝演唱會30日登場 動力火車、朱俐靜變裝開唱 - 寶島 幸福永相隨 金門今表揚鑽石、金婚夫妻 - 金門縣 明新科大創校55周年慶 國際生同參與宛如小聯合國 - 寶島 南大附小百名師生 包場看紀錄片老鷹之手 體驗藕農辛酸 - 寶島 銀髮族也過萬聖節 費鴻泰帶長者變裝玩「不給糖就搗蛋」 - 臺北市 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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