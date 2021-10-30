金門縣府今天表揚18對結婚60年的鑽石婚夫妻、43對結婚50年的金婚夫妻，現場布置氣球拱門，還聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮得水水的，在縣長楊鎮浯伉儷帶領下步入會場，洋溢歡欣、幸福的喜氣。

楊鎮浯表示，今天是一個感恩、溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場，真的讓人非常感動。