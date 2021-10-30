台北市最黃金地段、捷運忠孝復興站旁邊的氣派大樓，若是不明說可能以為那是豪華大旅社，這其實只說對一半，該大樓在6樓以上是福泰飯店集團的旅館，但是6樓以下卻是台電大安超高壓變電所，這種變電所成為金雞母的方式，或許可以為松湖超高壓變電所計畫的良好範本。

台電公司表示，電力是現代生活中最不可或缺的動力，可以說「有了電才有生活」，今年發生的不管是基礎的照明、供水、空調、取暖都是以電力驅動的，然而要維持穩定的電力，必須有完整的電力供應系統，這套系統從發電廠開始，透過電纜傳輸到各級變電所，經過一系統的升壓與降壓，甚至各處常見的變電箱也是供電系統的一環，才能進到民眾的家戶裡。所以說，變電所是城市裡不可或缺的重要設備。

傳統的露天變電所，它的設備外露，容易受天候與外來雜物的傷害，也常引起居民不安。(圖/美國加州大學舊金山分校)

當然，電力也有一定的危險性，觸電與電線走火都是常見的意外，因此工程師們也一直在增進電力輸配安全，舊式的鐵塔與電線杆被地下化輸線隧道取代，變電所也從露天式改為室內，有別於傳統「露天變電所」較易受損與破壞，室內型變電所沒有鐵塔與礙子外露的模樣，安全性因而增進許多，居民的接受程度也提高了不少，雖然有些人得知看似高級大廈的建築竟是變電所時，會有一種「後怕」的感覺，但其實對平時生活根本就沒有影響。

這是傳統的電塔送電網路，由於電纜很沉重，電塔之間的相隔距離又遙遠，因此電纜無法包裹絕緣層，也就容引起觸電與其他意外事故。(圖/中時電子報資料照)

新的電力輸送採用地下隧道，電纜沿著管壁架設，可以包覆絕緣層，相當安全。此為大安超高壓變電所下方的電力輸送隧道。(圖/台電月刊)

另一方面，民眾之所以會「後怕」，很多時候並不是擔心變電所事故，而是擔心有沒有外溢電磁波會影響健康，然而輸電系統產生的電磁波頻率僅為50~5000赫茲的非游離輻射，再加上電磁波遵行「平方反比定律」，使得距離稍微拉遠，電磁強度立即下降甚多。

就以記者採訪的北投區仙渡超高壓變電所為例，電纜旁的電磁波值達到400毫高斯，但是只要稍為走出10公尺的距離，立即下降至9.4毫高斯，到了所外僅剩1.6毫高斯。

松湖超高壓變電所計畫圖，外表與一般科技大樓無異。(圖/漢冀建築師事務所、台電公司)

更有意思的是，路邊的變電箱外溢的電磁波值反而比變電所來的高，將測量計放在變電箱上，量測數值達到31毫高斯，這不用過於擔心，只要挪動2步，立即掉到3.2毫高斯。

在仙渡超高壓變電所設備室所量測的電磁波值為9.5毫高斯。(圖/台電提供)

出了設備室，在警衛室外的量測值就衰減至6.1毫高斯。(圖/台電提供)

變電箱的電磁波量測，貼在箱上的電磁波為31.4毫高斯；但只需遠離2步，就衰減至3.2毫高斯。(圖/台電提供)

至於這些電磁波是否會造成健康影響，完全可以乎略不計，與其擔心輸電系統的電磁波，倒不少擔心環境廢氣、不良生活習慣與失衡飲食的健康風險。