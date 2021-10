富邦悍將30日賽前舉辦「菜鳥日」,今年加入的14名新秀穿上指定服裝在球迷面前亮相、秀才藝,其中狀元江少慶化身吸血鬼成為全場最帥焦點;另外張宥鈞的木頭人、岳少華的安娜貝爾裝扮也十分吸睛;對於今天的造型,江少慶感到十分滿意,他笑著說:「重抽還是這個就好。」

除了江少慶外,洋將優瑪扮成鬼船長,還有今年季中選秀選進的新秀王苡丞的好樂南瓜、 董子恩的奪魂鋸、孔念恩的骷髏人、李子強的魔術師、楊強森的恰吉、張宥鈞的木頭人、岳少華的安娜貝爾、劉俊豪的小丑、陳冠勳的殭屍、温展樂的驅魔道士、范姜永頡的斷頭醫生、吳家洋的大魔王。

賽前14名菜鳥先在二樓戶外舞台與球迷互動,並一一帶來才藝表演,江少慶獨自一人上台,表演說笑話,分享自己旅美時期的趣事。

江少慶透露,剛到美國時自己英文不好,有次翻譯不在身邊,在走廊上遇到教練,教練問他「How are you?」他回答:「I am Chiang」,教練再問「What's your name?」他心想教練應該在問自己好不好,「我就說『I am good.』,從此之後大家就叫我Good。」不過這則笑話並未受到擔任評審的高國輝青睞,江少慶立刻再補說另則笑話。

美國的菜鳥日要升上大聯盟才有機會體驗,江少慶距離大聯盟只差最後一步,最終與菜鳥日擦身,他說:「其實自己在美國的時候很期待有機會能參加菜鳥日。」

對於自己首度變裝,江少慶對造型感到滿意,也誇讚球團很用心準備每個人的造型,但被問到最不想要抽到的造型,他說:「那個一塊布的(指范姜永頡的斷頭醫生),還有安娜貝爾也不想。」

以育成洋將來台的優瑪也是生涯首次參與菜鳥日活動,他直呼開心、很棒,不過他在才藝表演時因太過緊張,原本想與球迷分享學到的中文都忘光,「本來想要跟大家講最近學到的中文,最近學會的數字。」