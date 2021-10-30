感染新冠肺炎（COVID-19）不只影響你的呼吸系統！最新研究指出，新冠肺炎病毒也會感染內耳細胞，且可能引發聽力上的問題。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，麻省理工學院（MIT）與麻薩諸塞州耳科的研究人員，一同進行了針對10名新冠肺炎患者的小型研究，這些患者都出現與耳朵部位相關的症狀。

他們發現，新冠肺炎病毒可以感染內耳細胞，特別是毛細胞，這可能會導致聽力與平衡的問題。

這一個研究團隊指出，這項小型研究的發現說明了為什麼一些新冠患者，會出現聽力損失、耳鳴、頭暈與平衡困難的情況。

這項研究的共同作者Dr Konstantina Stantovic博士以及Lee Gherke博士，一直以來都在研究流行性腮腺炎、肝炎等病毒，為什麼會在新冠肺炎大流行以前，影響患者的聽力。在今年3，他們發現有些新冠肺炎患者也報告出現耳聾、頭暈、耳鳴的情況後，開始專注研究新冠肺炎病毒。

前麻薩諸塞州眼耳科和神經科主任、現任史丹佛大學耳鼻咽喉頭頸外科系主任的Stantovic博士在聲明中指出：「當時並不瞭解這是因果關係還是巧合，因為聽力損失和耳鳴情況很常見。」

他們的研究背刊登在《通訊醫學》上。研究團隊從10名感染新冠肺炎，且出現嚴重聽力受損、頭暈且接受手術的患者身上，提取出耳內的細胞，發現到毛細胞以及許旺細胞（Schwann cell）上，有冠狀病毒進入與感染細胞時所需的蛋白質。

這個發現相當重要，因為毛細胞可以幫助人們保持平衡，且了解他們的頭部運動。

但研究指出，當前仍舊不瞭解新冠肺炎病毒是如何進入內耳。它可通過連接鼻子和中耳的管子進入，或從鼻子中逃出；也有另外的理論認為，新冠病毒是透過嗅覺神經旁邊的小孔，從鼻子中跑出來，感染腦神經，而這也包含了連接內耳的神經。

當前，研究人員也無法確認感染新冠肺炎病毒後，會影響聽力的比例為何。因為在疫情大流行之初，並沒有詳盡的相關紀錄。

這也包含起初的檢測當中，也很難檢查出是否感染新冠肺炎；Stantovic博士也指出，當染疫後爆發更為嚴重、且可能危及生命的併發症時，很多病人都不會留意到是否聽力有下降，或是出現耳鳴的情況。

研究人員坦白地指出，當前很難確定感染新冠肺炎後，引起聽力問題的發病率有多高。但是研究結果可以確認，並且呼籲更多人來關注染疫後病人的前庭（內耳）相關症狀與問題。