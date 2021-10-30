近年快速成長的民進黨派系「湧言會」30日連續在大新營區、麻豆區、中西區與北區3處同時成立市議員競選服務處，大動作布局台南市議員選舉，遭外界質疑將派員參加台南市長黨內初選，挑戰現任台南市長黃偉哲連任之路，但遭否認。

台灣明年的地方選舉牽一髮動全軍，政治版圖偏綠的台南市已有民進黨派系展開布局，以「湧言會」為主的子弟兵張豪澤、李開通與林建南，30日各在第1選區、第3選區與第8選區成立服務處，表態投入明年的市議員黨內初選。

「湧言會」派系子弟兵團一口氣投入台南市議員選戰，被懷疑將派代表挑戰黨內台南市長初選，威脅黃偉哲連任地位，該派系人馬否認，澄清是為了配合民進黨強打12月的公投「4個不同意，台灣更有力」行動，以議員參選帶動公投話題，加上栽培新人，才會提前成立競選服務處。

參選中西區、北區的林建南是台南市立委服務處主任，長期關心台南地方政治，從小在中西區長大，了解地方需求，因此投入第8選區黨內初選。

台南市第8選區應選6席市議員，民進黨現任沈震東、邱莉莉與陳怡珍3席，明年選舉黨內初選將提名4人競逐，目前新人已有立委林俊憲人馬的周嘉韋表態參選，林建南參選後，競爭激烈。