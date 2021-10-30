台東高中學生方銘瓏、方昱仁參加第20屆高中地理奧林匹亞專題組競賽，針對知本溼地光電園區及台東市都市計畫區太陽能光電設置效益進行SWOT分析，經團隊計算發現，台東市屋頂型光電效益遠大於知本溼地光電園區，並獲得全國銅牌及海報人氣獎。

台東縣府2017年規畫在知本溼地興建161公頃的光電示範專區，遭到當地部落及環保團體反彈，爭議持續至今；因此引起方銘瓏及方昱仁的好奇心，加上目前政府積極推動能源轉型政策，於是2人決定以光電案為主題著手探討，先比較德國與日本的能源轉型案例，並進一步了解興建光電園區是否會破壞當地生態。

方銘瓏表示，經團隊計算分析後，得出「台東市屋頂型光電」的年發電量12.2億度，大於知本溼地光電園區的1.45億度；自給率方面，台東市屋頂型為637％，可以使台東市電力自給自足，遠大於知本溼地光電園區的76％；生態方面，知本溼地光電園區有破壞生物棲地的疑慮，台東市屋頂型則無。

台東高中團隊除了查閱相關文獻與圖資紀錄，也參與生態調查，發現知本溼地鳥類的消失與水域面積縮小呈高度正相關，方銘瓏認為光電園區有破壞生態的疑慮，接著思考替代方案，假設在台東市各都市計畫區安裝屋頂型太陽能板，並比較兩者的發電效益，再進行SWOT分析判斷優劣。

方銘瓏認為，兩者在推動上都可能遭遇困難，但若將心力放在屋頂型光電可產生更大的效益，也能避免衝擊珍貴生態，並舉人口數與台東縣相近的德國「弗萊堡」為例，當地居民都在自家裝設太陽能設備，使整座城市達到能源自給自足，反觀台東綠能發展也可另闢路徑。

方昱仁說，首次參加全國高中地理奧林匹亞競賽，從完全不會寫論文，到後來一行行寫出了20多頁，很有成就感，另外，雖受疫情影響無法到師大參加實體競賽，但透過線上方式與各地參賽隊伍互動，甚至有師大的教授在線上和他們交流，覺得獲益良多。

指導老師張增盈表示，108課綱上路後，高二地理課就加入探究與實作，在課堂中將時事結合學科知識，引發學生的興趣，進而深入探究，也希望經由這次競賽，讓學生嘗試關心在地議題，並透過理性、客觀及科學的方式了解、分析，更要放眼國際，跳脫生活的侷限。