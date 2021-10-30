秋天是吃虱目魚美味的好季節，2021嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物活動30日起跑，縣長翁章梁與料理達人阿芳師一同揭幕，現場進行線上直播拍賣，並抽出幸運者送購物金500元，活動時間至11月30日止，歡迎民眾線上輕鬆選購。

嘉義縣是全國虱目魚產銷重鎮，集中在東石、布袋及義竹，養殖面積約2700公頃，年產量約8500公噸，居全台第3，虱目魚加工處理場更是分布在布袋新塭，全台6成以上虱目魚從這裏集散出去，質與量堪稱全國翹楚。

嘉義縣長翁章梁（左）揪民眾線上採購虱目魚參加抽獎。（廖素慧攝）

翁章梁表示，虱目魚嘉年華盛事今年因為防疫，取消千人宴活動，改為線上購物節，線上購物最讓消費者擔心的是品質問題，縣府推出的虱目魚線上購物，由縣府嚴選業者和產品，民眾可以安心買、放心吃。

嘉義縣舉辦虱目魚嘉年華線上購物，縣長翁章梁（左四）偕立委陳明文（左三）行銷。（廖素慧攝）

翁章梁與蔡季芳（阿芳老師）線上直播拍賣，開箱4組限量超值特惠組，訂購踴躍，還從訂購者中抽出20名送購物金500元，線上搶購熱烈，再加碼各抽出1名幸運兒，幸運兒所購買的虱目魚組合，由翁章梁和阿芳老師直接買單。

縣府嚴選榮獲十大神農、白金虱王、產銷履歷達人等肯定，以及通過CAS、產銷履歷驗證及生產追溯等11家優質業者產製的魚肚、里肌肉、魚背鰭、魚丸、魚卷、魚麵、魚鬆等優質產品，供消費者線上選購。

線上購物節有好康優惠，有30組以上超值優惠組合，還有全館免運費、贈送限量首購購物金、限量滿額購物金、站內滿額抽氣炸烤箱，還可以登錄嘉義縣「好康＋1．等你來＋1」抽獎活動，獎項有輕豪宅、敞篷遊艇、iphone及Gogoro機車等大獎，詳情可上「嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物節」官網查詢。