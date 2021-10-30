勉外島士兵"與島共存亡"?民眾轟:別人家的小孩死不了

針對美國智庫擔憂解放軍進犯東沙島，國防部長邱國正日前表示，曾透過視訊會議勉勵東沙島駐島以及外島的國軍弟兄們，「一定要與島共存亡」，因為「我死則國生」。《中天新聞》也派出記者針對此議題進街頭民調，結果顯示，大部分受訪民眾都認為，若守不住就應該撤退。

對於有關東沙島防務及美方智庫擔心大陸方面會進攻東沙島，邱國正日前在立法院接受質詢時表示，曾對駐在官兵指示：「一定要與島共存亡，因我死則國生，你要活的話，國家就很麻煩，就完蛋了」，國軍要有信心堅守到底，並且強化有形戰力，包含偵蒐、指通、打擊力與後支力。東沙是個小島，只要熟稔防務，知道位置，就能持續強化有形戰力。

《中天新聞》派出記者在台北街頭詢問民眾，邱國正勉勵東沙島士兵，「與島共存亡」，你覺得？並給出5個選項讓受訪民眾選擇：

1.守不住就撤退啊！不然部長你來啊！

2.堅持保家衛國，死守東沙我願意

3.說的比唱的好聽，到時直接投降！

4.免驚啦！美國爸是最強護身符！

5.外島兵傻眼：我不是來度假的嗎？

結果顯示，有20位受訪民眾參與投票，其中有15人選擇選項1，選擇選項2的有1人，選擇選項3的有3人，沒有人選擇選項4，選項5則有1人選擇。

同時，受訪民眾也表示，「生命還是比較重要」、「他們講這種話，然後自己也沒有在那裡，好像跟他們沒關係的感覺」、「男人的嘴，騙人的鬼」、「沒可能啊，命又不是他的」、「如果是他的家人，他還會這樣子嗎」、「抽到外島已經夠可憐了，還要跟島共存亡，他怎麼不來？」