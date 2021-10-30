運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬猴、牛、狗、兔的人在11月後運勢越來越旺，身邊出現貴人撐腰，小人終於遠離，眼前的好機遇不斷，年底2個月過得順心如意。

▍1.生肖猴

屬猴人頭腦靈活，聰明反應快，做事俐落，從不拖拖拉拉，今年年底他們終於擺脫過去一段時間的委屈和壓力，會拔得頭籌，成為行業中的佼佼者，身邊有貴人幫助，年底這段時間賺錢順利，存款順利累積，明年1月生活品質明顯提高，過著順心的日子。

▍2.生肖牛

屬牛人性格穩重，做事按部就班，不會投機取巧，也不會想要在背地裡害人，生活過得非常腳踏實地，人生觀非常正向，他們在年底運勢直線上升，在職場上的實力明顯進步，能把握貴人帶來好機會，日子越來越輕鬆，年底前能做出亮眼的成績，受到大家的尊崇。

▍3.生肖狗

屬狗人充滿自信，而且心態比較成熟，他們面對任何事都能樂觀以對，遇到困難也不會輕易放棄，因此往往能穩穩地取得成功。從11月開始，屬狗人運勢漸入佳境，身邊出現貴人，小人終於遠離，讓年底的生活順利又充實。

▍4.生肖兔

屬兔人品性良好，做事總是考慮周到，能朝著正確的方向努力，他們能堅守原則，不會被牽著鼻子走，立下目標就會勇往直前，11月後他們的整體運勢逐漸好轉，會出現有力的貴人伸出援手，眼前機遇不斷，度過精采又順遂的時光。