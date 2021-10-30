台中基進立委陳柏惟罷免案通過後，另一名台北市中正萬華區立委林昶佐罷免連署，也進入第二階段。再加上當時台灣爆發疫情，萬華被稱為疫情破口，林昶佐未出面幫自己的選區說話，引發眾怒。至於林昶佐的在地服務如何？萬華當地的「宮廟姊」艋舺公會總幹事謝蕙鎂抱怨說，有鄰居忘記帶鑰匙，想到服務處借打電話，請家裡的人來開門，助理卻不借，不禁嗆這叫做什麼服務地方。

謝蕙鎂30日接受政論節目《新聞大白話》視訊專訪時表示，疫情爆發之前，林昶佐很少跑基層。因為大家對他的怨言這麼多，他現在才開始跑基層，他有發傳單，住戶很多都丟在垃圾桶裡面。

謝蕙鎂也直言，說林昶佐是優質立委，笑死人了。若是優質立委，去環南市場怎會被嗆爆；而真正優質立委是要在困難的時候伸出援手。她舉例說，像有人在樓下抽菸聚賭，菸還燻到人家樓上，鄰居還跑來服務處抱怨，林昶佐的助理也是惦惦，還聽鄰居說，忘記帶鑰匙，想到服務處借打電話，請家裡的人來開門，助理還不借，謝蕙鎂不禁嗆，「這叫做什麼服務地方，林昶佐自己要檢討。」

謝蕙鎂還透露，他們剛開始在罷免第二階段的時候，在擺攤時，志工中午會去吃個飯、或上洗手間，他們會貼個告示牌，說請把罷免單投到信箱裡面。但我們不在的時候，居然有一個阿伯把單子撕掉。透過監視器才發現那個阿伯是我們鄰居。

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