花蓮鯉魚潭紅面鴨活動持續1個月，每晚都有精彩的絢麗水幕秀，今年更加入縣鳥朱鸝及部落守護者貓頭鷹等公仔，在湖畔迎賓。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

9年已吸引超過500萬人次造訪的鯉魚潭風景區「紅面鴨歡樂派對盒」，今年因疫情延後恢復舉辦，今晚開幕，活動延續至11月28日，白天有音樂水舞表演外，潭面水還有15米巨型紅面鴨隨音樂噴泉律動；夜間造型燈飾將照亮鯉魚潭，讓今年有不一樣全新亮點。

縣長徐榛蔚表示，花蓮每年夏天旗艦型活動「紅面鴨FUN暑假」，成功帶動周邊觀光商機，且每年活動都創新演出，今年加入花蓮縣鳥朱鸝、鯉魚潭部落守護貓頭鷹等新森友為特色，週週推出不同主題派對，歡迎遊客到訪，享受一場融合藝術、創新的視覺饗宴。

觀光處長張志翔表示，今年活動雖受疫情影響延後舉行，但將以更精彩的安排與大家見面。在白天音樂水舞表演外，水面上有15米巨型紅面鴨將隨著音樂噴泉律動、飛天朱鸝及貓頭鷹等大型裝置藝品提供遊客互動打卡；夜間造型燈飾將照亮鯉魚潭，讓今年有不一樣全新亮點。

「2021紅面鴨歡樂派對盒」至11月28日在壽豐鄉鯉魚潭舉行，每天上午10時至下午17時有大型紅面鴨伴隨著朱鸝及貓頭鷹造型空飄氣球、水舞共同演出「音樂水舞秀」；晚間18時30分至21時有歡樂歌曲及絢麗水舞搭配演出「水幕光影秀」；週五、六、日晚間19時30分及20時30分的水上劇場主秀，有原林、熱舞、森友、童話等四大主題舞蹈表演，每周一、四晚上晚間19時YOYO家族見面會。

為期30天活動，也與鯉魚潭周邊近40間店家合作，現場每日將抽出總價值一萬元的花蓮紅面鴨振興券，線上也推出「鴨粉任務 達成抽好禮」，於FB指定貼文內達成任務，即可參加Gogoro、iPhone12、住宿券、7-11禮券等多項好禮抽獎。活動詳情請上2021紅面鴨活動官網(http：／／www.happy-duck2021.com.tw／)或花蓮觀光資訊網(www.tour-hualien.hl.gov.tw／)。

張志翔表示，花蓮到年底跨年各項觀光大型活動持續不間斷，正在舉辦的「花蓮太平洋溫泉季」、接著壽豐鄉鯉魚潭的「紅面鴨歡樂派對盒」、「原住民族聯合豐年節」，以及跨年「太平洋觀光節演唱會」等，一路歡樂到年底。