女星小S（徐熙娣）在奧運期間多次發文支持中華民國選手，未料引起大陸網友不滿出征，馬上丟了4個代言，原定的心節目也延宕，讓她心情大受影響，直到最近才因公益活動露面；小S時隔3月在社群更新動態後，也恢復過往時不時分享生活點滴的習慣，今（30）日曬出萬聖節打扮成《魷魚遊戲》角色的裝扮，還不改幽默風格喊「老娘可沒有要輸小孩」，讓網友笑翻。

奧運期間小S在臉書和IG熱情替中華民國選手加油，還大方喊話「要邀請所有奧運選手，到家裡一起用餐為得獎慶祝」；沒料到這件事情登上微博熱搜，受到大陸網友熱烈討論，甚至湧入她的微博留言謾罵，連帶4個大陸代言秒被終止，女兒Elly（許曦文）也受影響，當時僅回應「先讓我靜一靜好嗎？」。

遭陸網友出征後，小S一改先前大小事都在臉書或IG發文、開直播的習慣，最後一篇文停在8月1日，粉絲也都很好奇她的近況，前陣子和賈永婕到台東做公益，才有近照流出，凸肚樣還讓人誤以為懷第四胎；日前終於主動更新社群，像是透露自己重返娛樂圈，今（30）日她也像往常貼出Cosplay照，萬聖節變裝成《魷魚遊戲》中的角色，搞怪小S終於強勢回歸。

畫面中小S臉上畫了老妝，頭頂戴著白髮，身上穿著一套綠色運動服，幾乎神複製《魷魚遊戲》中的主角之一，還霸氣地喊「誰說萬聖節是小孩的節日，老娘可沒有要輸小孩」，粉絲也紛紛笑說「明明就是小孩的場，風采又被你搶走了」。