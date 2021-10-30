2021台中購物節舉辦第一波百萬現金抽獎活動，台中市長盧秀燕公布幸運序號。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（中）、柔道男神楊勇緯（右）致電恭賀百萬現金得主。（王文吉攝）

豐原廟東復興商圈舉辦萬聖嘉年華活動，現場人潮滿滿，推升太平洋百貨營業額成長5成。（王文吉攝）

萬聖驚奇市集邀請豐原好康聯盟、薔薇派、老東家首獎滷味等擺攤，買氣熱絡。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕等與會貴賓鼓勵大家「繼續買、繼續抽！」（王文吉攝）

2021台中購物節累積登錄53億7千多元，台中市長盧秀燕30日在豐原抽出北屯的馬小姐及江先生抱回百萬現金，柔道男神楊勇緯電話中告知獎額，2人均表示不可思議。抽獎活動搭配10月節慶舉辦萬聖嘉年華搗蛋趣，廟東復興商圈人潮絡繹不絕，太平洋百貨營業額推升3成。

廟東復興商圈搭配萬聖節主題，舉辦萬聖踩街大遊行、萬聖變裝比賽、福蘆弟帶你搗蛋趣等活動。萬聖驚奇市集邀請豐原好康聯盟、薔薇派、老東家首獎滷味等擺攤，許多民眾事先花50元購買消費力3倍增的原Go購券，現場買氣熱絡，更推升太平洋百貨營業額成長5成。

2021台中購物節也在現場舉辦第一波百萬現金抽獎活動，由市長盧秀燕、柔道男神楊勇緯、市議員張瀞分、陳清龍、謝志忠、陳本添、太平洋百貨董事長連錦及執行董事雷倩等貴賓搖出幸運序號，由住在北屯區的馬小姐、江先生先後抱走百萬現金大獎。

盧秀燕現場致電恭賀，馬小姐表示不可思議，她日前到特約店家花300多元取得獎號，在場民眾驚呼「好幸運」，她打算將獎金用來買房。也是住在北屯區的江先生則是買手機花了3萬多元，幸運抽中百萬現金，覺得太戲劇性了，腦中一片空白，獎金還不知道如何運用。

「繼續買、繼續抽！」盧秀燕恭賀幸運得主，也鼓勵國人來台中用力消費，尤其到合作優惠店家消費最好康，發票金額飆3倍，就能獲得1組抽獎序號；後續還有天天抽1000組5千元，周周抽2組10萬元現金，月月抽百萬現金，加上1戶千萬好宅，消費登錄就有得獎機會。