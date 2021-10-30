相隔3年，雲門舞集再度重返台東池上秋收藝術節，30日與歌手9m88同台演出作品《十三聲》，從乾爽的天氣跳到下雨，打破現代舞與流行歌手之間的界限，最後還加碼安可表演，舞者到觀眾席上熱舞，也帶著池上國中的學生一起上台跳舞。（李欣恬攝）

《十三聲》以鄭宗龍的故鄉艋舺為創作靈感，在劇院演出的版本，有五光十射的燈光，舞者身上的舞衣，也由黑色變化成多彩的螢光色，但到了池上舞台，這些界限消失了。（劉振祥攝，台灣好基金會提供）

相隔3年，雲門舞集再度重返台東池上秋收藝術節。演出時天上有燕子從低空飛過，身穿黑衣的舞者，也像地上的燕子。（劉振祥攝，台灣好基金會提供）

以天地為舞台，金色稻浪為背景，相隔3年，雲門舞集再度重返台東池上秋收藝術節，30日與歌手9m88同台演出作品《十三聲》，從乾爽的天氣跳到下雨，打破現代舞與流行歌手之間的界限，最後還加碼安可表演，舞者到觀眾席上熱舞，也帶著池上國中的學生一起上台跳舞，藝術總監鄭宗龍表示：「我喜歡這種沒有界限的感覺。」

《十三聲》以鄭宗龍的故鄉艋舺為創作靈感，在劇院演出的版本，有五光十射的燈光，舞者身上的舞衣，也由黑色變化成多彩的螢光色，但到了池上舞台，這些界限消失了。隨著舞者的舞步，天上的燕子從低空飛過，身穿黑衣的舞者，也像地上的燕子。

鄭宗龍表示，池上的一天有四季變化，「不管是天色的變化、遠方的山景，飛行的燕子，都是絕佳的布景，比劇場裡設計好的視覺影像，還要自然，而且和舞作一點違和感都沒有。」

池上鄉鄉長張堯城表示，他最初思考《十三聲》究竟是什麼意思？「後來我理解一點，十三聲就是人間七情六慾的聲音，在舞台上透過舞者的吼叫聲呈現出來，在天地間跳舞，更為自然。」

此外，《十三聲》的舞者不只要跳舞，還要唱歌與念咒，鄭宗龍表示，在資深製作人陳鎮川提議下，希望在舞作裡加入歌手演唱，增添更多可能性，因此，這次舞作裡的演唱段落，如〈滿州小調〉、〈牛母伴〉等，就由9m88一起參與跳舞與歌唱。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，原本今年5月底要舉辦春耕，因疫情而停辦，「今年可以再看到秋收藝術節的表演，真的很感動，因為等了很久，我每天都在關注天氣變化，深怕不能辦，但總算完成了。」

自2020年疫情爆發以來，影響百工百業，池上的店家也不例外，台灣好基金會董事長柯文昌表示，今年重返池上，看見店家艱辛地維持，還有外地移入的活水，他表示，希望大家多多關懷台灣鄉鎮、到池上旅遊。