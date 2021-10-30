中研院院區開放《Gather Town》線上活動互動實景，民眾在線上聚集與海洋布景合照。 活動取自中研院生物多樣性研究中心——「當我們群聚在一起聽見海洋之聲」。（中研院提供／李侑珊台北傳真）

受疫情影響，今(30)日登場的中研院院區開放（OPEN HOUSE）參觀活動，首度以全線上方式舉行，由數理、生命及人文三大學組推出59場演講座談、49場展示體驗及豐富的科普影片，主題涵蓋防疫歷史、氣候及環境變遷、AI與假新聞等熱門議題。

中研院院長廖俊智表示，今年是第24年舉辦院區開放。中研院在追求頂尖研究的同時，也希望善盡社會責任，透過科普活動啟發學子對知識的熱忱，探索未知。今年院區開放的所有活動都在線上舉辦，但民眾仍熱情響應，首日上午就吸引了4萬多人次的參與，並持續增加中。

在主題演講方面，中研院今年安排的院區開放主題演講為「COVID-19的人文省思」，從歷史及社會角度出發，探討疾病對人們的影響。今日上午由中研院3位疾病醫療史學者，帶大家回顧史上幾次傳染病大流行時，人們如何面對？議題不僅緊扣時事，更提出歷史省思，影片首播，即有上百位民眾於線上同時聆聽。

中研院指出，今日講題從歷史上的傳染病反思當今新冠肺炎疫情。近史所雷祥麟研究員兼所長，以「想像釋放病毒的自己？」為題，透過此波新冠肺炎疫情及20世紀初的滿洲鼠疫，探討臺灣及美國口罩文化差異的歷史線索；史語所李尚仁研究員聚焦於英國醫學界，對於「麻風是否為傳染病」這個問題進行研究辯論；同為史語所的巫毓荃助研究員，則討論日據時期政府流感的防疫對策，及當時在我國造成的公衛危機與社會影響。

中研院認為，除了疫情，氣候變遷的議題已不容忽視，因此院區開放也推出相關研討會及演講。包含生物多樣性研究中心的「從IPCC-AR6看台灣氣候變遷的挑戰」，談聯合國組織的海平面上升報告；環境變遷研究中心的「風與海」講解風、海的互動關係對台灣海洋環境的影響；經濟學研究所則推出「台灣如何由淨正碳排放的經濟體轉型為淨零排放，更進一步成為淨負排放經濟體」，一起探尋環境、經濟及社會公平的三贏方案。多項活動於本（10）月初開放報名後，有上百位民眾登記，今日不少觀眾在線上互動提問，氣氛熱絡。上述這些精彩的演講影片亦將於播出後留存於網站上，讓更多人可以溫故知新。

此外，中研院提到，搶搭居家防疫期間的線上會議熱潮，史語所、原分所等單位主打以《Gather Town》平台舉行，讓民眾像是操作RPG遊戲，可在其中尋寶、互動。物理所打開量子力學大門，教你如何打造一台量子電腦。資訊所則介紹人工智慧製造惡意的假新聞，也能幫助我們破假、擊退不實訊息；天文所則與繪畫師、動畫師跨界合作，推出東方風格的水墨動畫作品，用以詮釋恆星演化過程。

中研院強調，今年活動特別加碼為4天，橫跨兩個週末日，讓民眾在家看科普，徜徉科學新知；還可參加線上集章，換取學習時數，有機會獲得限量紀念品。