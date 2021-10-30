台南市虱目魚產量居全台之冠，每2尾魚就有1尾來自台南，學甲、將軍、北門、七股與安南區是台南5大虱目魚產區，各區每年輪流辦虱目魚文化節，今年安南區接手，漁民施宏宜以1尾重達21.1斤的虱目魚獲選「虱霸王」，現場拍賣以3萬元標出。

台南市虱目魚文化季邁入第10周年，今年輪由安南區承辦，台南市一直是全台虱目魚最大產區，今年舉辦「台南虱霸王」比賽。

台南市5大沿海行政區都以虱目魚養殖為業，今年的虱霸王比賽，各區共有23尾虱目魚參賽，其中安南區漁民施宏宜養出21.1斤的虱目魚，獲得冠軍，並在隨後的拍賣會中，以3萬元價格拍出，出價的是建築業的王姓女士。

施宏宜表示，參賽的虱目魚是去年12月在自己魚塭內捕獲的虱目魚，魚塭內主要養殖魚種為烏魚，為了讓烏魚健康不生病，才會混養虱目魚，並將其當作工作魚，幫忙吃掉多餘飼料。因為飼養數不多，每隻都長得比一般虱目魚大，平均都有6斤以上，一般虱目魚每隻僅約1.6斤。

施宏宜去年12月發現這尾21.1斤的虱目魚，就先冷凍起來，準備參賽，果真在今年一舉奪冠。