就是不想打疫苗？覺得感染後等身體自然產生抗體也差不多？根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新發布的死亡率與發病率周報（MMWR），接種疫苗獲得的保護力比自然免疫（感染後產生抗體）更高，其程度肯定超乎你想像。

根據美國CDC最新發表的死亡率與發病率周報，他們收集了在今年1月至9月之間，187家醫院，共7000名患者的數據。對比過去3~6個月內未接種疫苗且曾感染過新冠肺炎的病人，以及同一時段內接種過疫苗的民眾。結果發現，已經感染過新冠肺炎（確診）的病人再感染的機率，比已接種完疫苗的人高出5.49倍。

Getting vaccinated is the best way to protect yourself and others from #COVID19 especially severe illness and death even if you’ve already had COVID19. Learn more: https://t.co/W4754ydBOk #sleeveup — MMWR (@CDCMMWR) October 29 2021

上述結果顯示，接種疫苗獲得的保護力，顯然比自然感染獲得的保護力更高。因此建議符合條件的人，都應該盡速接種疫苗。

有一些人認為，已經確診的人，不需要在接種疫苗。但CDC最新的研究結果是建議，過去曾經確診過的病人也應該要接種疫苗。

此外，這一項研究也發現，跟沒有接種過疫苗的確診者相比，接種莫德納（Moderna）疫苗的民眾，體內的保護力似乎高於接種輝瑞／BNT（Pfizer／BioNTech）疫苗。不過要留意的是，雖然研究成果發現透過疫苗獲得免疫力，以及接種疫苗來獲得免疫力的差別，但這項研究的結果僅來自部分住院患者的資料。

針對研究成果，美國CDC主任Rochelle Walensky解釋「如今我們有了更多的證據可以證實接種疫苗的重要性。且即便你曾經確診過，要阻止新冠肺炎疫情持續蔓延，或是新冠病毒新變種出現的最佳方法，就是廣泛的接種疫苗。」

在此之前，美國CDC也曾發表關研究，發現為接種疫苗的人，住院率（感染後導致重症），是已接種疫苗者的12倍。Walensky指出，即使在美國12歲以上接種疫苗比例已來到78%，仍有超過6千萬符合條件的美國人尚未接種疫苗。

根據Our world in data統計，美國完整接種疫苗者比例為56.68%、僅部分接種的比例為8.95%；美國食品與藥物管理局，也已授權針對5~11歲族群輝瑞/BNT疫苗的緊急授權使用（EUA），在等候CDC批准即可施打。《路透》認為，這將讓2800萬名美國兒童能夠打到疫苗。