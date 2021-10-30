美國北卡羅萊納州發生一起勞資糾紛，1名男性白人高層主管因種族、性別因素遭公司無預警解雇，於2019年憤而提告；陪審團近期判決裁定該公司須賠償1000萬美元（折合新台幣約2.7億），但該公司對此表示失望，不排除將再上訴。

據《商業內幕》報導，David Duvall在2013年8月升任非營利機構Novant Health營銷傳播副總裁，卻在2018年7月30日無預警被解雇，氣憤難耐的他於隔年提出訴訟。

內容指出，按照規定，應該要在30天前通知，但公司並未履行，也沒解釋任何原因，更在他被解雇後，隨即聘請1名白人女性和1名黑人女性取代他，他認為，這一決定的目的，是為了提升公司性別、種族的多元化；針對此事，Duvall律師稱這已經構成了歧視。

最後，北卡羅萊納州陪審團表示，Duvall的種族和性別，成為Novant Health解雇他的一個原因，因此陪審團裁定此案，Novant Health須賠償1000萬美元。

然而，Novant Health對判決表達多次不滿，否認是因種族、性別多元化開除Duvall，而是因為他工作表現不佳，「我們對判決十分失望，因為並沒有充足的證據佐證，包含開除他的真正原因」，並補充將採法律行動，不排除上訴。