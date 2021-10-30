南大附小彩虹斑馬志工隊師生日前化身一日藕農，到白河進行蓮藕探索課程，感受藕田收獲的辛勞，30日志工隊百名師生前往真善美劇院，欣賞榮獲坎城世界影展最佳紀錄片的《老鷹之手》，感受鏡頭記錄下的藕農辛酸。

《老鷹之手》榮獲2021坎城世界影展最佳紀錄片、最佳女性導演、最佳攝影等3項大獎。甫看完紀錄片，全場沉浸在感動中，學生李冠辰在座談會中提問，劇組在拍攝紀錄片過程，是否因為困難而想放棄？

電影監製彭家如表示，在泥田裡拍攝的每一步，都得使勁把腳抽起來，才能再跨出下一步，雖然每次拍完腳都抽筋，卻從未想放棄。

學生王元甫提出感想，自己在白河體驗收成蓮藕時，只在旁邊撿拾被翻出的菜藕，就已經汗流浹背，紀錄片內的菜藕採收，必須長時間彎著腰在水深到大腿的黑泥中摸索及尋找，難度更高，更令人欽佩。

指導老師陳怡均表示，戶外教育提供學生最真實的體驗與感受，透過紀錄片鏡頭，帶領學生用心體會生命之美，《老鷹之手》讓孩子看到不同的生活，培養同理心，值得推薦。