行政院農委會30日在台中文心森林公園，盛大舉辦「110年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表暨展售會」。與會的農委會副主委陳駿季表示，該會每一年都會持續地透過農業創新育成中心的機制，輔導農企業，透過農企業本身創意，加上農委會等單位的技術，讓一些相關農企業品牌的產品，除提供國內市場外，更希望未來能行銷到國際。

陳駿季強調，特別是國際貿易自由化以後，有更多的機會，更多的產品，可外銷到國際，讓國外也看得到、吃得到台灣優良的農產品。

為配合防疫措施，110年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表暨展售會，首度移師戶外，並結合展售會共同辦理，活動主題為「跨域農業技術，厚植創新能量」。

農委會指出，農業創新育成中心截至今年第三季已累積培育輔導201家廠商，今年度新增進駐12家育成廠商，藉由輔導過程協助取得5件政府資源補助，帶動廠商投增資近1億元，促進就業人數計42人。

除展示今年畢業的育成廠商輔導成果外，也邀請歷年輔導的24家育成廠商回娘家參與活動，將以策略聯盟形式，發揮群體戰力，提升台灣農企業在國際市場的競爭力。

農委會說，今年度共計17家育成廠商自農業創新育成中心畢業，由農委會副主委陳駿季，親自頒發畢業紀念獎盃，並鼓勵農民團體及農企業善加運用農委會育成中心輔導資源，發揮所長，以提升農企業創新研發動力，展現台灣新農業的價值。

會中，同步展示本年度畢業廠商的輔導成果，禾斗雲科技公司透過農業試驗所育成「智慧農業服務平台」，藉由自行研發國產植保機，納入智慧資料庫精準施肥用藥，應用新型態農事服務，推動農事生產智慧化。

蜂神有機養蜂場在林業試驗所協助下，建置「蜜源植物資料庫」，並開發獨特又優質的森林蜜及土肉桂、薑黃等複合式蜂蜜產品，實現林下經濟價值。

齊洋水產生技公司在水產試驗所輔導下執行「水產添加劑對水產動物安全養殖量產計畫」，運用標準化養殖流程及水產添加劑，建立無毒、無藥劑殘留的安全化養殖模式，並成立養殖示範場，生產安心優質水產品，以建立自我品牌。

牧陽能控公司透過畜產試驗所輔導開發「智慧綠能環保設施」，配合國家再生能源政策，協助畜舍導入太陽能光電、沼氣發電及儲能系統，大幅減少畜舍用電，帶動農業循環經濟發展。唯寵公司在農業科技研究院協助下，補足「導入寵物健診之客製化寵物飼糧創新服務」的關鍵步驟，以客製化、模組化配方系統與寵物生理指數的結合，開創有別於現有寵物食品市場的營運模式，提供全新的消費服務。

農業創新育成中心提供廠商的全方位多元服務，不僅在農企業拓展事業版圖過程，鼎力相助，在畢業後，仍維持良好夥伴關係，提供各式教育訓練資源及相關諮詢服務，持續陪伴農企業成長茁壯。

主辦單位希望藉由這次的畢業成果發表會，分享農業創新育成中心輔導成果，並鼓勵農民、農業團體及農企業，勇於突破，主動運用我國優良農業科技及創新能力，共同推動產業轉型升級。