辛丑正科東港迎王30日王船遶境再掀高潮，斥資破千萬、造型華麗的王船從東隆宮黃金牌樓遷出時，瞬間「赫立機群」不誇張，民眾高舉相機、手機搶拍有如朝拜般震撼。（謝佳潾攝）

辛丑正科東港迎王30日王船遶境再掀高潮，斥資破千萬、造型華麗的王船從東隆宮黃金牌樓遷出時，瞬間「赫立機群」不誇張，民眾高舉相機、手機搶拍有如朝拜般震撼。（謝佳潾攝）

辛丑正科東港迎王30日王船遶境再掀高潮，王船陸上行舟的壯觀畫面，吸引不少民眾高舉相機、手機搶拍。（謝佳潾攝）

辛丑正科東港迎王30日王船遶境再掀高潮，王船陸上行舟的壯觀畫面，吸引不少民眾高舉相機、手機搶拍。（謝佳潾攝）

辛丑正科東港迎王30日王船遶境再掀高潮，王船陸上行舟的壯觀畫面，吸引不少民眾高舉相機、手機搶拍。（謝佳潾攝）

東隆宮的王船遶境一切遵循古禮，一早將王船從暫泊1年多的王船寮遷出廠後，先由七角頭總理代表、道士團舉辦法會。（謝佳潾攝）

辛丑正科東港迎王平安祭典雖近尾聲，但30日王船遶境再掀高潮，斥資破千萬、造型華麗的王船從東隆宮黃金牌樓遷出時，瞬間「赫立機群」不誇張，民眾高舉相機、手機搶拍有如朝拜般震撼，而陸上行舟的壯觀也吸引不少快門聲響。

「不拍要再等3年！」3年1科的東港迎王，不僅是屏東東港的大事，也是攝影界的盛事，尤其是第7天的王船遶境，吸引超多攝影愛好者搶拍，人潮不輸首日的請水，民眾都稱，3年不長不短，但每個畫面都是唯一，此刻不拍待何時。

遶境時，除沿途有民眾拈香朝拜外，緊跟在王船的隨香信眾更是將街道擠得水洩不通，與數丈高的王船在轎班前呼後擁下，形成一幅壯觀的陸上行舟景象，所到之處，鞭炮聲不絕於耳，而攝影玩家則穿梭街道，捕捉難得的畫面。

東隆宮的王船遶境一切遵循古禮，一早將王船從暫泊1年多的王船寮遷出廠後，先由七角頭總理代表、道士團舉辦法會，中午時分，再由身穿不同顏色制服的七角頭各司其職，有的抬王船器具、溫府千歲神轎，有的抬王船錨、錠等相關構件，隨後將王船慢慢遷出牌樓遶行東港街道，收煞除瘟。

東港文史工作者陳進成指出，王船遶境的儀式意義就是幫居民收煞，把一切厄運帶走，而此時家戶也會準備香案供品，感謝代天巡狩千歲爺7天以來的辛苦，為東港巡域護境，同時也會準備紙人替身，為家人改運解厄，讓歹運由替身承擔，再將替身呈交千歲爺帶走。

他說，到傍晚時刻，王船完成遶境返回東隆宮安座後，會開始為王船添百物，並由道士團進行「和瘟押煞」儀式，以溫和方式勸請各方疫鬼、邪煞上船，若溫和勸請無效，則改以法術強勢除疫。