公共造產卦山觀光市集，多年前面臨出走潮，今年2樓店面統包出去，18家在地職人進駐，改頭換面成充滿藝文氣息「卦山村」，正推出五倍券優惠，1樓閒置10家店面也加入招租，縣長王惠美表示，月影燈季與環八卦山路線公車將在12月同步啟動，為八卦山注入新活水。

疫情平穩後，八卦山回復生機，人潮紛紛回籠，「卦山村」美學生活聚落也推出五倍券優惠，彰化縣創藝美育協會表示，響應彰化縣政府憑消費200元發票上網登錄，即可抽大獎，進駐職人也紛紛推出紙本五倍券加碼優惠，提供多項質感小物滿額的優惠或贈送好禮，及琴藝、瑜珈等生活美學課程體驗優惠。

王惠美表示，「卦山村」進駐有專攻漆器創作、精通商業攝影，還有永生花教學、古琴表演、版畫、插畫、水彩、植栽設計、披薩親子美食教學、茶道教學等。成員多為懷有理想抱負的返鄉青年，不少遊客不遠千里參加手作課程，足見職人精神聲名遠播。

卦山村打響盛名後，1樓的10間店面，縣府城觀處也上網進行招租中，主要用途作為販賣部、服務中心辦公室、展覽館，讓卦山村更熱鬧。

工務處規劃18路公車的環八卦山9人小巴公車，從彰化火車站、彰化市中正路一段、和平路、中華路、空門路、東民街、卦山路、公園路一段、東民街、孔門路、中華路、和平路、光復路到彰化火車站，約30分鐘，5.6公里，繞駛大佛風景區，也即將開駛了。

王惠美表示，去年八卦山天空步道舉辦月影燈季，讓遊客留下催燦的印象，今年月底將再度點亮，同步搭配環八卦山環的公車，滿足不同遊客需求。