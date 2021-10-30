企業17年甲級男女排球聯賽30日在國立成功大學體育館熱烈開賽，首場賽事由愛山林建設對戰台北鯨華女排隊。愛山林大換血，以東山高中、中山工商和內湖高中球員所組成，台北鯨華則是109學年大專排球聯賽冠軍台北市立大學為班底。台北鯨華挾帶「學姊氣勢」，以25比18、18、22擊敗韌性頑強的愛山林小將。

愛山林先發以東山高中女排為班底應戰，陣中洪詩涵開局連續得分，打出強烈氣勢。面對愛山林的頑固防守，鯨華攻擊以虛實交錯突破，隊長蕭湘凌於四號位開火，加上發球ace，為球隊逐漸拉開比分，終以25比18取勝。

次局，鯨華逐漸適應比賽節奏，穩定發揮快攻牽制，從愛山林轉隊至鯨華的甘可慧，在學姊鼓勵下勇於出手，頻頻造成威脅。鯨華雖一度握有10分領先，愛山林在暫停後回穩，位在前排的吳沛緹、洪詩涵，以及潘宣蓉聯手合作下，將比分追至4分差，但仍以18比25不敵鯨華。

第3局賽況膠著，鯨華在比賽前段取得領先，愛山林則以攔網吹起反攻號角，在五五波來回中，愛山林主攻手吳沛緹從後排躍出，為愛山林超前比分。兩隊糾纏至20分，鯨華吳芳妤連拿兩分，余䒩語把握賽末點，以吊球拿下最後1分，終以25比22收下開季首勝。

自愛山林轉隊的甘可慧，第一次披上台北鯨華球衣便以先發上陣，心情雖有些緊張，但她分享道：「苡任姊叫我勇敢攻擊，所有攔回來的球都是她們的。」甘可慧表示，學姊們的鼓勵令她在球場上安心許多，心態也有所蛻變，不再只想著將球處理過，而是要積極幫助球隊拿分。