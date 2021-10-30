LINE今公告指出，預計將於11月初釋出重大更新，LINE Pay在下一次更新將不再支援大陸發行的智慧型手機，理由是Android手機未搭載Google服務，Play商店是額外的方式安裝。

LINE表示，於下列環境無法使用LINE Pay，亦無法提供技術支援：

✕ iOS及Android版本或手機韌體非原廠提供，例如：手機曾Root、刷機或越獄

✕ 開啟開發人員模式

✕ 手機內有下載非官方釋出的應用程式，例如：APK檔

✕ Android手機出廠時未搭載Google服務，其Play商店為額外的方式安裝，例如：中國發行的智慧型手機

✕ 透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，例如：小米/華為/OPPO/VIVO應用程式商店

✕ 使用模擬器

✕ 使用複製應用程式功能，例如：同一台手機安裝兩個LINE應用程式

✕ 安裝手機遊戲的外掛應用程式

✕ 安裝可規避Root檢測的應用程式，例如：Magisk