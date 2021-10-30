2014年，周天成在巴黎的古柏坦體育館舉起法國羽球超級賽冠軍，創下台灣首次贏得世羽聯超級系列賽男單冠軍的紀錄，今天他在這項賽事力戰46分鐘，以21比15、21比17擊退韓將許侊熙，殺入法國公開賽男單決賽，不但報了9月底蘇迪曼盃的一箭之仇，距離今年首冠也只剩一步之遙。

古柏坦體育館是小天的幸運地之一，2014年他在這裡奪冠，當時法國超羽賽總獎金27.5萬美元，隔年他又打入決賽但不敵「大馬球王」李宗偉，獲得亞軍。如今法國公開賽是世羽聯超級750系列賽，總獎金增至60萬美元。小天若能奪冠，將可抱回42000美元獎金，對手是日本的桃田賢斗或常山幹太。

世界排名第4的周天成在男單4強碰上35名的許侊熙，兩人過去遭遇各拿1勝，但最近1次交手為9月底在蘇迪曼盃小組賽，小天先盛後衰讓許侊熙拿下勝利。這回在巴黎碰頭，小天首局4平後打出一波4比1攻勢，就不曾讓對手追上，以21比15先聲奪人。

次局周天成在3平後打出7比1強攻，一舉拉開領先，許侊熙雖然一度追成14比16，小天仍穩住陣腳連拿4分，穩穩拿下決賽門票。