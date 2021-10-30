全台有多個縣市有月子津貼、不孕症補助等，桃園市議員建議能設立月子津貼，也有人點出試管嬰兒補助資格應該要不分年齡、次數也要放寬。市長鄭文燦表示會進行評估。

許多縣市為鼓勵民眾生育，除了中央補助的育兒津貼外，還有給予新手媽媽們月子津貼等補助，市議員陳美梅指出，希望市府也可以研議提供坐月子補助，另外在就業部分也希望能培訓月嫂，以促進婦女二度就業機會。市議員張桂綿則建議在不孕症補助政策方面，試管嬰兒補助資格應不分年齡、次數希望也能放寬。

鄭文燦回應，月嫂相關產業人才培訓及服務，各縣市都有許多討論，將依議員建議納入考量。勞動局長吳宏國說，就業職訓服務處結合勞動部勞動力發展署，有針對月嫂相關產業及家事人員舉辦訓練班，若在桃園及中壢2個就業服務中心設置「中高齡者及高齡者就業服務專區」，媒合成功者連續工作3個月勞工更可獲1萬元補助，協助中高齡人口進入就業市場。

衛生局長王文彥表示，試管嬰兒試驗時間長，成功率僅約3成，且隨年齡增長，女性40歲以上卵子逐步退化，取卵成功率低，中央補助資格為未滿45歲女性 ，且受術妻年齡在39歲以下進行試管嬰兒療程並順利活產前，最多補助6次，但桃園所提供的試管嬰兒技術補助並無年齡限制 。

衛生局補充，針對孕婦部分，只要設籍桃園市的已婚女性，在尚未生育第1胎者，可以申請中醫助孕養胎調理，今年至9月30日止，孕前助孕有177人申請、孕中調理有48人申請，民眾可享有體質分析辦別、中醫四診診察醫療諮詢、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理等5項服務。