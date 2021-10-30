大園尖山考古展示館位於橫山書法藝術館C棟地下室空間，典藏近10萬件出土物。（陳夢茹攝）

桃園市唯一的市定遺址展示館「大園尖山考古展示館」30日盛大開幕，展示館典藏近10萬件文物，完整呈現其發掘過程，現場除了靜態的文物展示外，更有不少有趣的多媒體互動裝置，還有考古現場的3D彩繪可以拍照打卡。

文化局說明，大園尖山考古遺址是桃園台地上較具規模且有代表性的考古遺址，遺留涵蓋年代約從距今5000年至距今2000年，直到1931年大園國小校舍整地時才又重見天日，於2008年公告指定為第1個市定考古遺址，也是台灣第1個透過考古田野實習課程所發掘的遺址。

大園尖山考古展示館位於橫山書法藝術館C棟地下室空間，典藏近10萬件出土物，完整呈現發掘過程、生活痕跡與脈絡，藉由文物的陳展引領民眾重返史前桃園。

大園尖山考古展示館更獲文化部文化資產局補助300萬元，規畫3大展區及大型多媒體互動體驗區，展場亮點包括互動式動力沙盒，讓民眾能親手堆疊出各式地貌景觀、虛擬弓箭狩獵比賽遊戲、多媒體互動裝置可讓民眾觀察石器細節與紋理，另外還有宛如置身考古發掘現場的探坑3D彩繪，更是館內最佳拍照打卡點。

文化局表示，大園尖山考古展示館自29日起31日間，更有考古市集、手作體驗、考古電影院等系列活動，希望讓到館參觀的大朋友、小朋友在學習考古知識之餘，還能享受一系列寓教於樂的精彩活動。