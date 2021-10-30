日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子，在本月26日與小室圭登記結婚，兩人預計婚後將定居紐約，工作與收入也格外受到矚目。29日放榜的紐約司法考試中，小室圭名字未出現在榜單中，憂心的日媒已趕緊算出了年薪的落差，令人驚訝！

根據日本讀賣新聞報導，小室圭在今年7月參與紐約州司法考試，結果在本月29日揭曉。本次共有9227人應試，其中5791人合格，錄取率約有63%。但奇怪的是，榜單上僅有5785人的名字，少了6個人。所以雖然小室圭的名字未出現在榜單上，目前也無法完全確認他是否確定落榜。

日媒報導指出，小室圭若是通過了紐約州司法考試，就代表獲得律師資格，年薪將超過2000萬日圓（約新台幣488萬元）；但是若沒有通過，就僅是法律助理，年薪預估600萬日圓（新台幣約146萬元），差距相當大。

根據先前報導，小室真子似乎已經找到在紐約的工作，將擔任大都會藝術博物館（MET）的日本畫廊擔任策展人，年薪預估1500萬日圓（約新台幣366萬元）。

報導指出，兩人在紐約的新房子，租金一個月約80萬日圓。若是小室圭有通過律師考試，兩人的年薪合計約3500萬日圓，即便定居紐約，生活品質也應該還不錯；但如果沒有通過司法考試，生活水準預計將受到不小影響。

針對小室圭疑似沒有通過司法考試一世，日媒也詢問了小室圭在紐約的事務所，但他們的回應是「沒有任何相關資訊，也沒有任何可提供的訊息。」被問到若是沒有通過考試，會對於小室圭的工作有何影響時，負責人仍舊指出「無法提供任何資訊。」

紐約州預計每年舉行兩次司法考試，預計下一次舉行是2022年2月份。