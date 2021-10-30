行政院長蘇貞昌（左六）30日晚間在新竹市長林智堅（左七）導覽下陸續欣賞新竹火車站等多處古蹟光雕。（陳育賢攝）

新竹光臨藝術節光雕展剩最後兩天，行政院長蘇貞昌30日晚間也來欣賞，圖為新竹火車站。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

行政院長蘇貞昌30日晚間參訪2021新竹光臨藝術節壓軸光雕展演，在市長林智堅導覽下，陸續欣賞新竹火車站、專賣局新竹支局、美術館等動態古蹟光雕展演，林智堅表示，今晚非常的感動，人潮可能超過80萬人次，這是他從小到大從沒看過的景象。

蘇貞昌今晚6時30分前來參訪新竹光臨藝術節動態與靜態展區，他也迫不及待想要欣賞這難得的光雕秀，因此致詞極為精簡，他僅表示，「全台最大、世界級的新竹光臨藝術節只剩下最後兩天，大家一定跟他一樣迫不及待要欣賞，我們趕快開始吧。」

林智堅則指出，今晚他非常的感動，因為昨晚的光臨藝術節有36萬人次來到新竹市，預測今晚可能超過80萬人次，他是土生土長的新竹人，從小到大，他從沒看過車站前商圈有這麼多的人，讓他實在很感動。

他說，這個新竹光臨藝術節是由台灣燈會成功轉型而來，有來自7個國家、65組藝術家精心設計的作品，並結合科技、光影、音樂與古蹟的對話，讓民眾了解這座城市的故事。

他也要特別感謝蘇貞昌對新竹的支持，林堅堅說，這幾年在中央支持下，新竹變的很不一樣，變的更美好，步行城市、新校園運動、微笑水岸、進擊的公園，讓新竹人有更優質的生活環境。

市府表示，光臨藝術節光雕展演展期將在明晚閉幕，市府再次邀請民眾把握最後看展機會，舊城區9座光雕作品每晚6時至10時準時登場。

護城河沿岸還有靜態燈區作品，展期則至11月27日，此外還有免費大型戶外公演，11月6日晚間7時，有紙風車劇團在大湳雅公園帶來《紙風車幻想曲》演出，歡迎親子前來欣賞。