氣象粉專「颱風論壇」分析，到11月第二周高機率應該就會有「冷」的感覺。(摘自颱風論壇臉書)

中央氣象局表示，今天（30日）受到東北風加上水氣東移影響，東半部、桃園以北地區及中部山區都有出現雨勢，其他地方多雲到晴，未來一周溫度仍呈現涼爽型態。對此，氣象粉專「颱風論壇」分析，到11月第二周高機率應該就會有「冷」的感覺。

氣象局指出，隨著華南水氣離開，明天（31日）起又回到東北風的天氣型態，迎風面東、北半部有局部短暫陣雨機率，低溫約20-22度，早晚略有涼意。

隨著11月到來，不少民眾也好奇，何時才會有「冷」的感覺？對此，粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析，依目前趨勢來看，「11月的第2周」很有機會！要做好心理準備。

「天氣職人」吳聖宇指出，明下半天到下周一（11月1日）間，底層東北風略為增強，迎風面持續有局部短暫陣雨，但其他地方維持多雲到晴，近期主要為受到較弱的東北季風影響的天氣型態，可能要等到下周末（6-7日）之後，才會有比較明顯的鋒面系統以及東北季風冷空氣影響台灣。