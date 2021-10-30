針對國民黨今全代會通過新政綱中有關兩岸政策論述部分。民進黨表示，國民黨換了新主席卻沒有新思維，兩岸政策依然守舊無新意，繼續無視中共對台野心、與中共當局共同唱和「九二共識」的作為，不僅與主流民意背道而馳，傷害國家主權的兩岸論述更是與國民黨自稱「捍衛中華民國」的立場自相矛盾。

民進黨指出，陸委會今年七月公布的民調中，有高達74.9％台灣人民不認同「一個中國原則」的「九二共識」。由此來看，其實朱主席今日接受媒體聯訪時所說「反對九二共識，是全民的共識」的說法相當正確，只是想不到國民黨又緊急跳出來說是口誤！如此大動作澄清，不僅坐實國民黨看到中共就軟弱、不敢捍衛國家的形象，也再次展現朱立倫缺乏核心價值、立場搖擺不定的性格。

民進黨說，他們差一點就以為，朱立倫主席總算要跟台灣人民站在一起，結果居然是口誤。民進黨認為，國民黨最大的問題不是口誤，而是路線錯誤。

民進黨強調，蔡總統國慶演說中提出「四個堅持」，展現政府與民進黨捍衛國家主權、堅守民主和平的立場。作為中華民國最大在野黨，國民黨卻始終無視中共當局利用各種文攻武嚇手段、展現併吞台灣的企圖，一再與中共當局唱和嚴重傷害國家主權的兩岸政策主張，製造台灣社會對立與混亂。國民黨自己就是傷害中華民國的元兇之一，不但不思反省，還做賊喊抓賊，如此心態令人失望。

民進黨說，民眾的眼睛是雪亮的，台灣社會早已看透「九二共識」就是中共與國民黨共同推出的主權毒藥。國民黨若不願正視台灣主流民意對民主與自由價值的信仰、對國家主權與安全的堅持，依舊活在自己設定的兩岸論述世界中，未來必定會在兩岸議題中被迫邊緣化。