衛福部醫福會執行長王必勝遭週刊踢爆大搞婚外情，還拍下多張親密出遊照，王必勝27日雖在臉書道歉，但不願多談，遭指控的林姓護理師則在今天出面，表示自己是被設計、釣魚，強調跟王必勝沒有特殊關係。

前桃園市議員王浩宇在臉書貼出林女的聲明稿，林女大吐苦水，表示自己遭到陌生網友釣魚，假借討論嬰兒名義跟她聊天，她也當作來亂的，隨便回回，可說是她的想望，自己生活很單純，都是機車轉捷運上下班，每月拿6萬、喊王必勝老公都是子虛烏有。

王必勝多次前往疫情失控地點坐鎮指揮，因而獲得「拆彈專家」美名。(圖／王必勝臉書)

林女強調照片上名牌包已購買多年，是自己存錢買的，跟5個家人住在租的老舊公寓，吃晚餐都沒人陪，想買房卻又因房價太高買不起，出遊打卡照片則是都有親友陪同，痛批爆料者花了數個月來設計她，直言網路真的很可怕。林女也向王必勝致歉「抱歉造成這麼大困擾」。

林女雖然出面否認，但對於周刊拍到的牽手照以及孩子父親都未做出解釋。新聞被分享到PTT後，鄉民反應卻一面倒：「所以牽手照片還是沒解釋啊」、「怎樣的好友會讓男方全身赤裸躺在自己孩子旁邊還叫把拔」、「3個禮拜去探望妳9次，還幫妳顧小孩的好朋友？」、「不是，跟陌生帳號聊天還會聊到房事嗎」、「那王必勝幹嘛道歉說要求家人諒解，先re稿好嗎」、「上次某大立委也說只是房東跟房客關係，嘻嘻」、「感覺爆料者就很多料還沒爆」、「對於孩子的問題，我一向建議直接驗DNA」、「假的就直接提告啊」、「男方抱著小孩手牽手靠一起散步，好朋友？」、「所以老王到底抱誰的孩子，牽誰的手XD」；但也有人力挺：「只是私領域，都不關我們的事」、「支持，捕風捉影不可取」、「相信妳也相信王必勝」、「有資格說話的只有正宮」。

前桃園市議員王浩宇在臉書貼出林女聲明稿。(圖／王浩宇臉書)

王必勝遭爆與15歲的林姓護理師交往7年，還產下一女，林女IG對話也被PO出，喊王必勝老公，表示對方每個月給自己6萬，還稱「老公管疫情的，早出晚歸很忙，最近還要處理疫苗混打」、「他也花不少，最近才剛換BMW」，正巧與王必勝吻合。《鏡周刊》報導指出，王必勝在幼兒園群聚案結束後的9月底，開著BMW到板橋接林女出遊，在公園內王必勝抱著小孩，牽著林女的手散步，林女也自然將身體倚靠著王必勝，並不時拿出手機拍照，氣氛相當溫馨。