中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇，30日舉行法師進階籙考，78歲太玄法師協會道長蕭道賢著碩士服親自攀登主持。（太玄法師協會提供／馮惠宜台中傳真）

碩士當道士已不稀奇，道士成碩士這個厲害！78歲的太玄法師協會道長蕭道賢做了30多年道士，兩年前考取入玄奘大學「宗教與文化學系」當時已年高76歲獲錄取成為該系最年長的研究生，一時傳為美談，經過2年研修，他在今年7月順利獲得碩士文憑，他也立誓要透過學術教育提升道教從業人員文化素質。

中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇，30日舉行法師進階籙考，78歲太玄法師協會道長蕭道賢著碩士服親自攀登主持，方帽加上一身黑色碩士服特別吸晴，他說，次此攀刀梯經祖師爺（玄天上帝）指示，要穿碩士服開「刀路」到最上層，也希望藉此鼓勵後進活到老、學到老，永遠保持精進學習的態度。

太玄法師協會成立17年，攀登刀梯是道教神職人員晉升的傳統科儀，打赤腳登上108層刀梯，向來被視為一項艱鉅挑戰，今年的刀梯盛會是第23屆，此次，奉玄天上帝指示，道長蕭道賢不但穿碩士服親自攀登主持，同時去年通過考驗的10多名法師也跟在道長身後攀爬，並在最上層向道長致敬頂禮。

蕭道賢表示，30多年一路走來，祖師爺都很照顧，也遇到許多貴人，而今因齡已78歲了，日後刀梯也是希望弟子繼續承接下去。未來想走教育路線，跟學術合作，學校老師傳授歷史文化，他教導實作，如：打手印、七星步、刀梯攀登知識等，希望透過學校教育提升道教後進者素質。另外會專心投入舉辦文化與宗教研討會，計畫每年都會辦一年國內，一年國際性教交替的學術研討會。