陳嫌將毒品藏放在咖啡罐及時鐘內，仍難逃警方法眼。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警南港分局日前獲報，綽號「紅豆」的39歲陳姓男子，涉嫌在大台北、基隆等地區販毒，遂組成專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，警方日前前往拘提陳嫌，發現他的背包內有一罐咖啡罐似暗藏玄機，經仔細檢查，赫然發現陳嫌將毒品藏放在咖啡罐內，若不仔細檢查恐無法識破他的運毒手法。

專案小組經長達5個月比對分析資料，並跟監、埋伏蒐證，28日持搜索票到新北市汐止區大同路，趁陳嫌要到大樓販毒之際，現身將他查緝到案。

陳嫌起初還裝傻表示自己並無違法，警方為何要抓他，幹員立即出示搜索票，並在他的隨身背包內，察覺有一罐裝咖啡罐似乎有異狀，仔細檢查後發現竟是陳嫌自行改造罐底藏毒，且該咖啡罐外觀上還未開啟，簡直與市面上販售的咖啡無異。

警方隨後到陳嫌住處搜索，又在時鐘內查獲暗藏的毒品，總共起獲海洛因、安非他命、大麻、毒咖啡包等共計395公克毒品，及電子磅秤、分裝袋、行動電話、毒品帳冊等贓證物。全案訊後，將陳嫌依毒品罪嫌送辦。