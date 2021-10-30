同志大遊行今年因COVID-19影響首度改為線上，主辦單位並舉辦實體活動，在台北市政府前南廣場等地方設置打卡牆，並有民眾表演啦啦隊團隊特技，手持彩虹旗合影。（張鎧乙攝）

因應疫情，每年上萬人參與的同志遊行，今年首度改成線上辦理，共累積4.7萬人參與。「司法院釋字第七四八號解釋施行法」在2019年公布施行後，台灣同志遊行的主題從當年的「同志好厝邊」、到隔年的「成人之美」，今年遊行的主題則訂為「友善日常」，希望社會能夠友善到不論出櫃與否都能過得自在。

今年雖然改成線上活動但也仍有3個實體點，線上活動則以重現遊行的出發現場、主舞台、議題戰車與花車等外，也邀請藝人帶來表演；此外，視訊牆可以將參與者投影上大螢幕，讓大家自己的標語、dresscode展現出來。

彩虹公民協會秘書長蔡雅婷表示，過去都花費一整年的時間規劃同志遊行，但今年從決定要改線上只有3個月的時間，且從來沒有準備過線上活動，「十分手忙腳亂」。

蔡雅婷分享，今年在網站提供「應援活動」，提供民眾可以為自己的縣市應援，也因為該活動才會造成活動網站流量爆掉，但截至昨晚7點半為止，新北冲脏援活動人數達120萬餘人，顯示民眾對「應援」的熱愛；她也提及，雖然今年改為全線上活動，但仍有3個實體點，也有民眾自主發起「Free hug」活動。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉表示，同婚通過之後，經常聽到民眾表示「同婚通過後代表政府對同志的友善，為何還要辦遊行爭取權益？」但其實生活中如校園霸凌、家庭出櫃的阻礙中仍頻傳，除此之外，也聽到職場上很多同志不願結婚、不敢結婚，也是擔心請婚假時被迫出櫃等，「友善日常」是希望層面都要傳遞對同志的友善，而不只是婚姻而已。

至於對明年的同志遊行的期待，彩虹公民行動協會理事長小鯨（化名）說，希望疫情能夠趕快過去，能夠舉行實體的遊行，且明年就邁向第20屆，因此希望能夠辦得更盛大。