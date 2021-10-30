20歲蔣姓粗工疑因抱怨薪資太低，遭人力仲介公司包商陳姓老闆娘教唆兒子謝男、友人及員工等10名男女，持棍棒毆打致死。警方昨兵分多路在台中、彰化逮捕陳姓老闆娘等10名嫌犯送辦。台中地檢署訊後，認為謝男、盧男、梁男、馮男、林男、馮女及黃女等7人涉傷害致死、妨害自由罪嫌重大，且有勾串逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，冷血陳姓老闆娘諭令以5萬元交保，另鍾男、高女分別請回，限制住居。

據了解，蔣男在10月28日當天晚上7時許在中市北區的人力仲介公司遭包商陳姓老闆娘教唆友人及員工等10名男女，持棍棒輪番毆打，隨後，又被載往外埔區一處籃球場與鄉間繼續痛毆致死，並連夜將遺體載運到彰化埤頭鄉棄置。涉案的盧姓、梁姓男子犯後良心不安，29日凌晨報警自首。

警方兵分多路帶回陳姓老闆娘等10名涉案男女，另有20多歲楊男在逃。陳姓老闆娘到案時否認動手，辯稱僅口頭勸架，其餘涉案男女說詞也反覆，警方將10人依傷害致死等罪嫌送辦。

台中地檢署檢察官複訊後，今天晚間以謝男、盧男、梁男、馮男、林男、馮女及黃女等7人涉犯傷害致死、妨害自由罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯、證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案經多個歷程及地點，檢察官訊後認定陳姓老闆娘初期教唆等部分仍待追查、但她並未涉傷害致死部分；而謝男等7人涉及傷害致死、妨害自由罪嫌重大， 另在場的鍾男、高女並未動手。