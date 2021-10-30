郭書瑤、蔡凡熙主演浪漫喜劇片《再說一次我願意》，30日在高雄電影節舉辦世界首映，電影中蔡凡熙用空拍機放戒指向郭書瑤求婚的片段相當浪漫，被問及拍攝完後會不會興起結婚念頭時，蔡凡熙自曝18歲就開始想結婚，郭書瑤則說從來沒有想婚過，但這次美術組相當用心，把現場布置地非常唯美，讓她也不禁喊：「任何女生看到都會想婚吧。」

蔡凡熙接著表示自己覺得這種示愛的方式可以收入口袋名單。郭書瑤則稱現實生活中絕對不准另一半在大庭廣眾之下跟她求婚，「夠了解我的話應該不會這樣吧，因為我會很害怕」，她說因為看到身邊很多好姊妹被求婚，都是已經準備好的男方帥帥出場，女生幾乎都是在沒準備好的情況下還要被拍下哭花臉的畫面，「我希望他可以選在我妝髮好的時候求婚」。

2人在片中不斷穿梭回到過去，展開瘋狂又奇幻的求婚之旅，被問到若有機會能穿越時空回到過去，會想做些什麼事？從小都是乖乖牌的郭書瑤，表示想回到學生時期做一些叛逆的事情，「因為是做各種事情都會被原諒的年紀」，並笑喊也想出拳揍一下前男友們，她說自己的觀念比較傳統，連談戀愛都是退一步海過天空的類型，長大後才慢慢領悟到吵架也是一門學問，至於人生中做過最叛逆的事？郭書瑤笑回「進入演藝圈吧」，因為媽媽希望她當個平凡人就好。

《再說一次我願意》因為疫情已延檔3次，郭書瑤笑說「所以我現在其實還滿平淡的，有上就好了的心情」，蔡凡熙則表示「因為從暑假、冬天到現在農曆年前，已經收到很多次的通知，一直延真的越來越不安，但該緊張的也都緊張完了」。而該片宣布確定入圍2021澳洲雪梨科幻國際電影節（SciFi Film Festival）「國際競賽單元」，導演稅成鐸也說「入圍了當然超開心，也希望讓更多人知道我們這部片，然後回饋到票房上面」。