國防部長邱國正日前接受立委質詢證實，明年將要進行「1年1召、14天訓期」，將有1萬多名的後備軍人接受14天訓期的教召，其他人則是按照原本的5天訓期。而最先被教召的後備軍人也曝光，就是「後退先用」，換言之，優先選充甫退人員，依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長之退員納編。

邱國正28日赴立院進行「臺海軍事緊張升高對國防戰備之影響」專案報告，並且備詢。邱國正表示，明年將要進行「1年1召、14天訓期」的驗證，已經規劃好，分各階段實施，大約有1萬多名後備軍人面臨14天的訓期，其他人則是按照原本的5天訓期，1年可以施訓下來將近11萬人。

據了解，國防部選充所需後備戰力的想法，是以強化戰力為主軸，選充作法為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。換言之，優先選充甫退人員，並依部隊所需軍種、階級及遴選所需專長之退員納編，志願役及義務役退員以補充軍士官幹部及高專人力為主，軍事訓練役退員以補充初、中級專長為主，選充後固定於同一編組，並年年施以教召訓練，滿足後備戰力需求。