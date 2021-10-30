台北市警局婦幼警察隊與兒童福利聯盟，在本周萬聖節假期共同舉辦「一日婦幼警察」職人體驗活動，開放各年齡層的大、小朋友參加，透過介紹警察制服、裝備與工作，模擬抓壞人情境，讓參與的民眾在實作演練與互動過程中，了解婦幼保護工作的內容，並學以致用以應對可能的危險情境。
警方表示，近年來AirDrop數位傳輸、Deepfake換臉技術等新興科技犯罪手法層出不窮，所以警察工作充滿挑戰與多變性，在一日婦幼警察體驗活動中，員警藉由生動活潑的關卡講解與大、小朋友們互動，傳達傳統與新興科技犯罪手法以及預防措施。
台北市警局婦幼警察隊與兒童福利聯盟，在本周萬聖節假期共同舉辦「一日婦幼警察」職人體驗活動，開放各年齡層的大、小朋友參加，透過介紹警察制服、裝備與工作，模擬抓壞人情境，讓參與的民眾在實作演練與互動過程中，了解婦幼保護工作的內容，並學以致用以應對可能的危險情境。
警方表示，近年來AirDrop數位傳輸、Deepfake換臉技術等新興科技犯罪手法層出不窮，所以警察工作充滿挑戰與多變性，在一日婦幼警察體驗活動中，員警藉由生動活潑的關卡講解與大、小朋友們互動，傳達傳統與新興科技犯罪手法以及預防措施。
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