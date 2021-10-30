大陸能源屢傳短缺，缺煤缺電、柴油緊絀，更波及其他民生範疇。近期建築材料價格飆升，其中玻璃膠價格貴一倍，水泥貴近五成。有北京經銷商形容，這升勢是他從業20多年來首見。

陸媒報導引述北京民樂建材市場一名經銷商指出，往年賣300元（人民幣，下同）的一箱玻璃膠，本月已漲價至600元。由於生產商近日表示沒貨，要等通知，他店內目前只剩幾箱玻璃膠。朝陽區居民齊女士亦表示，她最近翻修家中，打算貼瓷磚才發現，原本20元一袋的水泥現在已漲到30元。

商務部流通業發展司、中國建築材料流通協會本月18日共同發布的全國建材家居景氣指數顯示，全中國規模以上建材家居賣場9月銷售額為1171.35億元，按月上漲21.28％，按年上漲35.31％。今年首9個月累計銷售額為7859.55億元，按年上漲56.57％。

對於建材價格上漲，建材流通協會行業研究部分析稱，近期能耗雙控政策主要要求建材家居企業停產，影響產量。此外，由於建材原材料生產需要能源，能源價格上升導致原材料成本居高不下。協會預計，短期內建材家居企業競爭劇烈，部分中小企業面臨淘汰。